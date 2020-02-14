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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Зеленский в Омане. Возвращение украинцев из Уханя

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      В итоговом выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 22:00 – в Офисе Президента заявили, что требуют опровержения от журналистов, которые предположили, что Зеленский встречался в Омане с секретарем российского Совбеза. Украина заберет своих граждан из китайского Уханя уже на следующей неделе. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

      Також у випуску:

      Три міжнародні організації у співпраці з Російською радою з міжнародних справ оприлюднили свій план припинення війни в Україні, який згодом зник із сайту.

      В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника.

      В Україні запрацював онлайн-сервіс для реєстрації дітей.

      Уряд може заборонити українцям називати своїх дітей незвичними іменами.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Зарубежные визиты Зеленского Выпуск новостей
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