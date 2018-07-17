Итоговый выпуск за 21:00: Годовщина трагедии рейса МН-17. Отравление детей в Донецкой области
В итоговом выпуске за 17 июля по состоянию на 21:00 – сегодня 4-я годовщина трагедии рейса МН-17. Она унесла 298 жизней, среди которых 80 – дети. Но никаких виновников на скамье подсудимых, никаких конечных результатов следствия, только политические заявления. В оздоровительном лагере в Донецкой области отравились 60 детей.
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Кому выгодно оставить Холодницкого в должности.
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Источник: 24 канал
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