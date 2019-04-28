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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Стратегия по войне на Донбассе. Выборы в Индонезии

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей по состоянию на 21:00 – парламент Германии рассмотрит новую стратегию по войне на Донбассе. Она представлена в программе "Мир в Украине нуждается в новом импульсе". В Индонезии произошли одни из самых массовых выборов в истории: на президентском, парламентском, региональном и местном уровнях. От переутомления 272 работника избирательных комиссий умерли.

      Также в выпуске:

      В команде Зеленского рассказали о своем плане завершения войны.

      Как в Украине отпраздновали Пасху.

      Сколько читают украинцы и что это значит: результаты исследования.

      72-летний француз смог преодолеть Атлантический океан в неуправляемом аппарате, похожем на бочку, за 122 дня.

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      Теги: Новости Украины Индонезия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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