Итоговый выпуск новостей за 21:00: Стратегия по войне на Донбассе. Выборы в Индонезии
В итоговом выпуске новостей по состоянию на 21:00 – парламент Германии рассмотрит новую стратегию по войне на Донбассе. Она представлена в программе "Мир в Украине нуждается в новом импульсе". В Индонезии произошли одни из самых массовых выборов в истории: на президентском, парламентском, региональном и местном уровнях. От переутомления 272 работника избирательных комиссий умерли.
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Источник: 24 канал
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