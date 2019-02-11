Итоговый выпуск за 22:00: Кого подозревают в заказе убийства Гандзюк. Что ожидает Минздрав
В итоговом выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 22:00 – дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк расследуют уже больше полугода. Сейчас пятеро исполнителей находятся за решеткой, а экс-члену партии "Батькивщина" Владиславу Мангеру объявили о подозрении. Минюст обжалует решение суда об отстранении Ульяны Супрун с должности, но восстановить ее будет чрезвычайного трудно.
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