Итоговый выпуск за 22:00: Кого подозревают в заказе убийства Гандзюк. Что ожидает Минздрав

В итоговом выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 22:00 – дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк расследуют уже больше полугода. Сейчас пятеро исполнителей находятся за решеткой, а экс-члену партии "Батькивщина" Владиславу Мангеру объявили о подозрении. Минюст обжалует решение суда об отстранении Ульяны Супрун с должности, но восстановить ее будет чрезвычайного трудно.

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