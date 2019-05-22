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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Итоговый выпуск за 22:00: Политическая сила Гройсмана. День кельнера во Львове

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 22:00 – Владимир Гройсман слагает полномочия, но не исчезает с политического Олимпа. Он официально заявил, что будет участвовать в парламентских выборах. Во Львове отметили День кельнера или официанта. По традиции, в этот день официанты имеют выходной, а заказы у клиентов принимают сами руководители учреждений.

      Также в выпуске:

      В Киеве открылся "Книжный Арсенал" .

      На передовой один военный получил ранения в результате обстрелов.

      Депутаты идут на досрочные выборы по старой избирательной системе.

       

      blog_ava
      Рада провалила изменения в избирательное законодательство: первая реакция Зеленского
      22 мая
      1564
      Теги: Новости Украины Новости Львова Владимир Гройсман Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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