Итоговый выпуск за 22:00: Политическая сила Гройсмана. День кельнера во Львове
В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 22:00 – Владимир Гройсман слагает полномочия, но не исчезает с политического Олимпа. Он официально заявил, что будет участвовать в парламентских выборах. Во Львове отметили День кельнера или официанта. По традиции, в этот день официанты имеют выходной, а заказы у клиентов принимают сами руководители учреждений.
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Источник: 24 канал
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