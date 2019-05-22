Итоговый выпуск за 22:00: Политическая сила Гройсмана. День кельнера во Львове

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 22:00 – Владимир Гройсман слагает полномочия, но не исчезает с политического Олимпа. Он официально заявил, что будет участвовать в парламентских выборах. Во Львове отметили День кельнера или официанта. По традиции, в этот день официанты имеют выходной, а заказы у клиентов принимают сами руководители учреждений.

Также в выпуске: В Киеве открылся "Книжный Арсенал" . На передовой один военный получил ранения в результате обстрелов. Депутаты идут на досрочные выборы по старой избирательной системе.

Источник: 24 канал