Итоговый выпуск за 22:00: Российские каналы об инаугурации Зеленского. Портнов в Украине

В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 22:00 – пристально следили за инаугурацией украинского президента в России, и даже транслировали все вживую. А потом начали активно обсуждать первые заявления нового гаранта. В Украину вернулся одиозный политик команды Януковича Андрей Портнов, которого подозревали в злоупотреблении служебным положением.

Также в выпуске: Поврежденная огнем волонтерская палатка в Харькове уже возобновила свою работу. Владимир Зеленский подал декларацию за 2018 год. Премьер-министр Владимир Гройсман написал заявление об увольнении.

Источник: 24 канал