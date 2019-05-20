Итоговый выпуск за 22:00: Российские каналы об инаугурации Зеленского. Портнов в Украине
В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 22:00 – пристально следили за инаугурацией украинского президента в России, и даже транслировали все вживую. А потом начали активно обсуждать первые заявления нового гаранта. В Украину вернулся одиозный политик команды Януковича Андрей Портнов, которого подозревали в злоупотреблении служебным положением.
Также в выпуске:
Поврежденная огнем волонтерская палатка в Харькове уже возобновила свою работу.
Владимир Зеленский подал декларацию за 2018 год.
Премьер-министр Владимир Гройсман написал заявление об увольнении.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии