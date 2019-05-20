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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Итоговый выпуск за 22:00: Российские каналы об инаугурации Зеленского. Портнов в Украине

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 22:00 – пристально следили за инаугурацией украинского президента в России, и даже транслировали все вживую. А потом начали активно обсуждать первые заявления нового гаранта. В Украину вернулся одиозный политик команды Януковича Андрей Портнов, которого подозревали в злоупотреблении служебным положением.

      Также в выпуске:

      Поврежденная огнем волонтерская палатка в Харькове уже возобновила свою работу.

      Владимир Зеленский подал декларацию за 2018 год.

      Премьер-министр Владимир Гройсман написал заявление об увольнении.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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