Итоговый выпуска новостей за 21:00: Годовщина гибели моряков. Меморандум Украины, Польши и США
В итоговом выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 21:00 – ровно пять лет назад в Азовском море погибли моряки-пограничники. Российские войска с артиллерии обстреляли катер морской охраны "Гриф". Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Согласно ему, Украина будет получать поставки сжиженного газа через Польшу.
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Источник: 24 канал
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