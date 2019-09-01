Итоговый выпуска новостей за 21:00: Годовщина гибели моряков. Меморандум Украины, Польши и США

В итоговом выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 21:00 – ровно пять лет назад в Азовском море погибли моряки-пограничники. Российские войска с артиллерии обстреляли катер морской охраны "Гриф". Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Согласно ему, Украина будет получать поставки сжиженного газа через Польшу.

Также в выпуске: На Харьковщине возле границы с Россией во время несения службы погиб сотрудник Госпогранслужбы. В Донецке боевики открыли памятник своему убитому главарю Александру Захарченко. Как преодолеть дефицит учителей в школах.

Источник: 24 канал