В городе Килия, что в Одесской области, 17-летний парень Иван Делюков покончил жизнь самоубийством. Парня 2 недели разыскивали родные, он ушел из дома и не вернулся. В конце тело юноши нашли в трубе школьной котельной: скорее всего, он спрыгнул туда сам, желая воссоздать сюжет собственной книги.

Исчезновение юноши

Смотрите также В Житомирской области подростка нашли с простреленной головой: предполагают суицид

Ивана Делюкова несколько недель искала полиция и волонтеры. Дело в том, что впервые парень ушел из родительского дома 19 июня. Тогда водитель грузовика рассказал, что подвозил парня к какому-то селу, передает "Обозреватель".

В разговоре юноша признался, что хочет путешествовать, ему понравилось познавать мир. Тогда подростка быстро нашли и вернули домой.

В следующий раз парень исчез в ночь на 22 июня. Впрочем, родители не стали бить тревогу сразу. Они надеялись, что Иван скоро вернется. Однако прошла неделя – и от парня не было никаких известий. Поэтому родители написали заявление в полицию.

Поиски и загадочная книга

Полиция и волонтеры очень ответственно отнеслись к поискам парня. Так, волонтеры пообщались с друзьями Ивана и уже от них узнали: он писал книгу в стиле фэнтези.

Согласно ее сюжету, главный герой падает в какую-то трубу и оказывается в другом измерении. В конце книги он просыпается и понимает, что все это – сон.

Друзья рассказывали, что юноша очень хотел издать эту книгу. Впрочем, товарищи уверяли его: книгу вряд отдадут в печать, поскольку в ней речь идет о самоубийстве. Поэтому они посоветовали парню исправить начало.

Как нашли тело Делюкова

Волонтеры решили обыскать все заброшенные места поблизости.

Поиски продолжили в районе, где когда-то жил парень с семьей. Там у него осталось много друзей.

В конце тело Ивана нашли на дне 20-метровой трубы. Отец сначала заметил рядом обувь сына. Именно в ней он и исчез 22 июня.

После этого отец открыл окно для прочистки трубы, но в темноте ничего не было видно. Только посветив фонарем, он увидел тело подростка.

Тело парня нашел отец / Фото "Поисковая платформа 911"

Что говорят о самоубийстве родные, друзья и полиция

Сначала в смерти мальчика подозревали связь с компьютерной игрой Forge of Empires. Впрочем, эта игра не опасна, ею восхищаются и дети более раннего возраста.

Тем более, что играть в нее Иван начал два – три месяца назад. У него до этого был обычный кнопочный телефон. Но когда из-за карантина началось отдаленное обучение, то ему купили более современный смартфон. Он смог туда загрузить эту игру,

– рассказала волонтер Юлия.