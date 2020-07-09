В Одесской области 17-летний парень совершил самоубийство по мотивам собственной книги: детали
В городе Килия, что в Одесской области, 17-летний парень Иван Делюков покончил жизнь самоубийством. Парня 2 недели разыскивали родные, он ушел из дома и не вернулся. В конце тело юноши нашли в трубе школьной котельной: скорее всего, он спрыгнул туда сам, желая воссоздать сюжет собственной книги.
Исчезновение юноши
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Ивана Делюкова несколько недель искала полиция и волонтеры. Дело в том, что впервые парень ушел из родительского дома 19 июня. Тогда водитель грузовика рассказал, что подвозил парня к какому-то селу, передает "Обозреватель".
В разговоре юноша признался, что хочет путешествовать, ему понравилось познавать мир. Тогда подростка быстро нашли и вернули домой.
В следующий раз парень исчез в ночь на 22 июня. Впрочем, родители не стали бить тревогу сразу. Они надеялись, что Иван скоро вернется. Однако прошла неделя – и от парня не было никаких известий. Поэтому родители написали заявление в полицию.
Поиски и загадочная книга
Полиция и волонтеры очень ответственно отнеслись к поискам парня. Так, волонтеры пообщались с друзьями Ивана и уже от них узнали: он писал книгу в стиле фэнтези.
Согласно ее сюжету, главный герой падает в какую-то трубу и оказывается в другом измерении. В конце книги он просыпается и понимает, что все это – сон.
Друзья рассказывали, что юноша очень хотел издать эту книгу. Впрочем, товарищи уверяли его: книгу вряд отдадут в печать, поскольку в ней речь идет о самоубийстве. Поэтому они посоветовали парню исправить начало.
Как нашли тело Делюкова
- Волонтеры решили обыскать все заброшенные места поблизости.
- Поиски продолжили в районе, где когда-то жил парень с семьей. Там у него осталось много друзей.
- В конце тело Ивана нашли на дне 20-метровой трубы. Отец сначала заметил рядом обувь сына. Именно в ней он и исчез 22 июня.
- После этого отец открыл окно для прочистки трубы, но в темноте ничего не было видно. Только посветив фонарем, он увидел тело подростка.
Тело парня нашел отец / Фото "Поисковая платформа 911"
Что говорят о самоубийстве родные, друзья и полиция
- Сначала в смерти мальчика подозревали связь с компьютерной игрой Forge of Empires. Впрочем, эта игра не опасна, ею восхищаются и дети более раннего возраста.
Тем более, что играть в нее Иван начал два – три месяца назад. У него до этого был обычный кнопочный телефон. Но когда из-за карантина началось отдаленное обучение, то ему купили более современный смартфон. Он смог туда загрузить эту игру,
– рассказала волонтер Юлия.
- Родители тоже связывали первый побег мальчика с восхищением играми, поэтому отец забрал у него телефон. Второй раз он ушел из дома уже без телефона и вещей.
- До последнего друзья и волонтеры надеялись, что парень найдется. Сами дети уверяли, что Иван не способен покончить с собой. Хотя за ним и замечали некоторые подростковые комплексы, он был довольно замкнутым.
- В то же время, все думали, что 5 июля, в свой день рождения, Иван сделает сюрприз и придет домой.
- В полиции Одесской области говорят, что по факту смерти Ивана Делюкова открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Ведется следствие.