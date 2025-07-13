Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Так, в воскресенье, 13 июля, сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения спецоперации ликвидировали агентов ФСБ, которые несколько дней назад убили полковника структуры.

Спецоперацией по поиску убийц украинского защитника лично руководил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Комментируя контрразведывательные мероприятия, Малюк подтвердил, что имя погибшего офицера – Воронич Иван Иванович.

К слову, убитый полковник СБУ Воронич служил в Центре специальных операций "Альфа" и работал в СБУ в течение десятилетий. Офицер причастен к ликвидации "Моторолы", а его подразделение сыграло и ключевую роль в неожиданном нападении Украины на Курскую область.

По словам главы СБУ, агентурно-боевая группа ФСБ была заблаговременно маршрутизирована в Украину. Сотрудники Службы безопасности обнаружили вражеское логово, однако во время задержания киллеры начали сопротивляться. Негодяи были ликвидированы в результате огневого контакта.