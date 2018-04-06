Иван Дорн снял колоритный клип в Африке: видео
Певец Иван Дорн, который частенько выступает в России, представил свой новый клип, снятый в Африке.
Певец выпустил клип на композицию "Afrika", которая вошла в третий альбом Дорна OTD.
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Режиссером видео выступил Айсултан Сеитов. По его задумке, в клипе Иван пытается понять жизнь африканского племени и сам постепенно становится африканцем.
Дорн танцует, бегает с африканцами. А также вместе с ними раскрашивается белой краской.
Напомним, недавно Иван Дорн выпустил украиноязычную песню.
Смотрите клип на песню "Afrika"
Источник: 24 Канал
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