Иван Дорн устроил безумную рекламу своего концерта в центре Киева: видео

Популярный украинский певец Иван Дорн, который часто гастролирует в Москве, сделал странную рекламу своего концерта в Киеве.

Соответствующий ролик артист разместил в своем Instagram.

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Для съемки видео Дорн пригласил комика Александра Саса, который прославился благодаря российскому шоу "Comedy Баттл". На кадрах ролика Сас, превратившись в бомжа, бегает по Крещатику с табличками: "Иван Дорн, 1 июня, Киев" и "Концерт близко".

Соответствующее видео опубликовал также и герой рекламы Александр Сас.