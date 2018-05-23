22:05
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, сегодня
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Иван Дорн устроил безумную рекламу своего концерта в центре Киева: видео

155 Читати новину українською
Иван Дорн устроил безумную рекламу на Крещатике
Иван Дорн устроил безумную рекламу на Крещатике / Instagram

Популярный украинский певец Иван Дорн, который часто гастролирует в Москве, сделал странную рекламу своего концерта в Киеве.

Соответствующий ролик артист разместил в своем Instagram.

Читайте также: Иван Дорн спел с Джаредом Лето на киевском концерте 30 Seconds to Mars


 

Для съемки видео Дорн пригласил комика Александра Саса, который прославился благодаря российскому шоу "Comedy Баттл". На кадрах ролика Сас, превратившись в бомжа, бегает по Крещатику с табличками: "Иван Дорн, 1 июня, Киев" и "Концерт близко".

 

 

KIEV, CONCERT BLIZKO! Bilety v profile @dorn_ivan // thanks, @sas.city

Допис, поширений Ivan Dorn (@dorn_ivan)

 

Соответствующее видео опубликовал также и герой рекламы Александр Сас.

 

Кто это ? #ivandornconcert #sascity #ivandorn

Допис, поширений Aleksandr Sas (@sas.city)

 

Теги: LifeStyle Музыка Российские гастролеры Иван Дорн
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Що означає зміна риторики Тимошенко
сегодня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 426
Чиновник об инвалидности ветеранов: они остаются молодыми, стильными и сексуальными
сегодня, 20:01 Чиновник об инвалидности ветеранов: они остаются молодыми, стильными и сексуальными
Євгенія Мазур 115
Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
сегодня, 19:01 Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
Інна Жолобович 146
Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
сегодня, 17:01 Растем: золотовалютные резервы Украины возобновили динамику роста
Злой Одессит 1252
Нове життя
сегодня, 15:02 Нове життя "Братислави": як перетворити занедбану будівлю у корисний центр
Костянтин Богатов 1153
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук