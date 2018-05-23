Иван Дорн устроил безумную рекламу своего концерта в центре Киева: видео
Популярный украинский певец Иван Дорн, который часто гастролирует в Москве, сделал странную рекламу своего концерта в Киеве.
Соответствующий ролик артист разместил в своем Instagram.
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Для съемки видео Дорн пригласил комика Александра Саса, который прославился благодаря российскому шоу "Comedy Баттл". На кадрах ролика Сас, превратившись в бомжа, бегает по Крещатику с табличками: "Иван Дорн, 1 июня, Киев" и "Концерт близко".
Соответствующее видео опубликовал также и герой рекламы Александр Сас.
Источник: 24 Канал
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