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      Иван Крулько: Первым решением новая власть снизит цены на газ и коммунальные тарифы

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      Иван Крулько
      Иван Крулько / Фото из открытых источников

      Первым решением, которое новая власть примет в социальной сфере, будет решение о снижении цены на природный газ и уменьшение нагрузки на людей по оплате коммунальных услуг.

      Об этом заявил заместитель Председателя партии "Батькивщина", народный депутат Иван Крулько во время прямого эфира на телеканале NewsOne.

      По его словам, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко снизит цены на газ вдвое сразу после избрания ее президентом.

      "Это посчитано экспертами и это возможно сделать – снизить цену на газ. Уменьшение этого бремени сразу за собой повлечет снижение коммунальных услуг. Во-вторых, не будет такого давления на цены в торговых сетях, как от нынешних коммунальных услуг. И бизнесу станет легче, и каждому человеку", – отметил Иван Крулько.

      Депутат отмечает, что ситуация, когда большинство населения страны не может оплатить из своих доходов коммунальные услуги, является ненормальной. "Люди идут к государству, просят как нищие субсидию, которая идет напрямую олигархам и монополистам. Люди становятся заложниками ситуации, когда ничего не могут приобрести, вынуждены все время думать, чтобы с них не сняли субсидию", – пояснил народный депутат.

      Иван Крулько считает, что во время переговоров с МВФ власть не должна была обеспечивать баланс бюджета за счет людей. Нужно было предложить международному кредитору более действенные инструменты наполнения казны, например, через механизмы деофшоризации и детенизации экономики. Таким путем должна идти власть, которая стремится не забирать у людей последнее, а наоборот – повышать социальные стандарты, убежден политик.

      "Обновление власти позволит перезагрузить отношения – как внутри страны, между гражданами и властью, так и снаружи – с нашим внешним партнерам, нашими международными кредиторами и МВФ. Ибо все уже поняли, что нынешняя власть включая президента – равняется коррупции, дальнейшему невыполнению обещаний перед людьми, которые не ведут к миру и освобождению заложников", – резюмировал Иван Крулько.

      Напомним, в результате повышения цены на природный газ для населения на 23,5% с 1 января выросли коммунальные тарифы на отопление и горячую воду.

      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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