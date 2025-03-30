В Чехии убили добровольца ВСУ во время стычки на улице, – СМИ

В ночь на 29 марта в центре города Пардубице произошла стычка с участием трех иностранцев. В результате драки погиб украинец Иван Немец, уроженец Закарпатья.

По данным чешских СМИ, смертельная стычка произошла на улице Мира. По неофициальной версии, украинец увидел конфликт молодой пары и решил вступиться за девушку, передает 24 Канал.

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Что известно о трагедии

Во время словесного спора один из молодых людей ударил закарпатца по голове тяжелым предметом. Полиция, которая прибыла на место инцидента через несколько минут, пыталась оказать домедицинскую помощь пострадавшему. Впрочем, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Позже местные правоохранители задержали двух иностранцев, подозреваемых в преступлении. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас следователи изучают видео с камер наблюдения, пытаясь установить обстоятельства трагедии.

Как пишет издание Закарпатье 24, погибшим оказался Иван Немец, уроженец села Кострина Ужгородского района. Мужчина 2 года был добровольцем ВСУ и защищал страну на фронте. Имел контузии, впоследствии был уволен из рядов ВСУ.

Семья Ивана опубликовала в соцсети пост с призывом помочь собрать средства на транспортировку тела в Украину.

В семье наших односельчан произошла непоправимая трагедия – из-за подлости и жестокости нелюдей погиб наш односельчанин, друг и помощник, лучший муж и замечательный папа Иван Немец. Просим присоединиться к сбору средств для транспортировки тела в Украину, чтобы похоронить его на родной земле,

– написала в сети знакомая семьи.