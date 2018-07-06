Ивана Купала в 2018 году приходится на ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 июля. Как верили наши предки, в эту ночь просыпается вся лесная нечисть, поэтому многое было запрещено делать в эти даты.

Традиции украинцев на Ивана Купала очень богатые, сейчас по всей стране проводят массовые мероприятия, во время которых воспроизводят аутентичные обряды. Побывать на таком празднике — очень интересно, поэтому не упустите возможность посетить мероприятия в ночь на Ивана Купала.

Читайте также: Гадания на Ивана Купала: 5 интересных способов

И, кроме традиций, украинцы верили еще в многочисленные предрассудки. В эту ночь обычно гадали и старались придерживаться некоторых негласных правил.

Ивана Купала: что нельзя делать

На Ивана Купала, согласно верованиям наших предков, просыпается лесная нечисть — ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни, — поэтому в эту ночь нельзя спать. Нельзя и купаться, ведь водяной может затянуть в воду.

Кроме того, в ночь с 6 на 7 июля стоит держаться подальше от воды беременным, детям и старикам. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.

На Ивана Купала нельзя спать и купаться

Считалось, что у ведьм хранится вода, что кипела с пеплом купальского огня. Сбрызнув ее на себя на Ивана Купала, ведьма могла спокойно лететь, куда ей вздумается.

Пройдите тест: Черный кот и пустые ведра: верите ли вы в приметы?

На Ивана Купала лучше ничего не отдавать, не продавать и не занимать. В противном случае семья может обеднеть. Если найдете на дороге деньги — даже большую сумму — ее ни в коем случае нельзя брать.

Если женщина отметила Ивана Купала и не побывала у вечернего костра, ее считали ведьмой.

На Ивана Купала обязательно надо побывать у костра

А вот что надо делать в эту ночь — это искать мифический цветок папоротника. В это время растения набирали очаровательных, лечебных и целебных свойств. Только в Купальскую ночь на папоротнике расцветал волшебный огненный цветок счастья — кочедыжник. Кто его сорвет, то все на свете будет знать, получит без труда все сокровища, очарует лучшую девушку, будет иметь самый высокий урожай, не будет бояться злых сил, будет иметь чудодейственную силу делать все той рукой, которая сорвала цветок счастья.