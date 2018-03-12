Иванка Трамп очаровала элегантным образом: очаровательные фото

Дочь действующего Президента США Иванка Трамп в очередной раз доказала, что, как и первая леди Мелания, является эталоном элегантности и стиля.

Известно, что Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером посетили заседание Кабинета Министров в Вашингтоне, которое проводил глава Белого дома.

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Для официального мероприятия дочь Президента надела элегантный черный костюм, пиджак которого был украшен белыми жемчужинами. Стильный образ Иванка Трамп дополнила черными туфлями на каблуках и ярким макияжем.

Администрация Президента настойчиво работает над тем, чтобы преодолеть цифровой разрыв в гендерных вопросах в США и во всем мире,

– прокомментировала участие в мероприятии Иванка Трамп.

Дочь Дональда Трампа добавила, что 1,7 миллиарда женщин в мире не умеют пользоваться мобильными телефонами. В частности, это наблюдается в странах с низким и средним уровнями жизни. Поэтому Белый дом пытается найти инновационные способы преодоления этой проблемы в мире.



Иванка Трамп потрясла элегантным костюмом



Иванка Трамп и Джаред Кушнер



Иванка Трамп приняла участие в заседании Кабинета Министров



Стильный наряд Иванки Трамп



Иванка Трамп в Белом доме

Фото – Getty images.