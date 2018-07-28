Иванка Трамп очаровала стильным ретро-образом: фото
Дочь Дональда Трампа Ивачнка отнюдь не уступает в стиле мачехе Мелании. Политик умело подбирает свои образы, демонстрируя стильные наряды даже в ретро-стиле.
Очаровательные Мелания и Иванка Трамп всячески помогают главе Белого дома, ведь, по результатам опроса, они имеют большую приверженность американцев, чем глава страны. Поэтому родные Дональда Трампа сопровождают его во время официальных поездок и встреч, обращая на себя немалое внимание журналистов.
Читайте также: Роскошная Иванка Трамп пришла на встречу с сенаторами в розовом костюме: фотофакт
Недавно Президент США посетил производственную лабораторию в Северо-Восточном колледже, штат Айова. В официальную поездку Дональд Трамп взял с собой дочь, которая засветила стильный наряд в ретро-стиле.
Для встречи с учеными Иванка Трамп надела миди-платье от британского дизайнера Alessandra Rich. Темно-синее платье в белый горошек было украшено пуговицами, воротничком и поясом, которые гармонично смотрелись на одежде. По информации западных СМИ, стоимость платья достигает 2,5 тысячи долларов.
Роскошный образ Иванка Трамп завершила туфлями на каблуках, идеальной укладкой волос и макияжем с акцентом на глаза. Выглядела дочь Президента роскошно.