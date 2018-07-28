Иванка Трамп очаровала стильным ретро-образом: фото

Дочь Дональда Трампа Ивачнка отнюдь не уступает в стиле мачехе Мелании. Политик умело подбирает свои образы, демонстрируя стильные наряды даже в ретро-стиле.

Очаровательные Мелания и Иванка Трамп всячески помогают главе Белого дома, ведь, по результатам опроса, они имеют большую приверженность американцев, чем глава страны. Поэтому родные Дональда Трампа сопровождают его во время официальных поездок и встреч, обращая на себя немалое внимание журналистов.

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Недавно Президент США посетил производственную лабораторию в Северо-Восточном колледже, штат Айова. В официальную поездку Дональд Трамп взял с собой дочь, которая засветила стильный наряд в ретро-стиле.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 26 Лип 2018 р. о 3:24 PDT

Для встречи с учеными Иванка Трамп надела миди-платье от британского дизайнера Alessandra Rich. Темно-синее платье в белый горошек было украшено пуговицами, воротничком и поясом, которые гармонично смотрелись на одежде. По информации западных СМИ, стоимость платья достигает 2,5 тысячи долларов.

Роскошный образ Иванка Трамп завершила туфлями на каблуках, идеальной укладкой волос и макияжем с акцентом на глаза. Выглядела дочь Президента роскошно.

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka) 26 Лип 2018 р. о 4:54 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka) 26 Лип 2018 р. о 2:44 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka) 26 Лип 2018 р. о 2:39 PDT

Допис, поширений First Daughter Ivanka Trump (@ivankatrumpid) 26 Лип 2018 р. о 5:33 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka) 26 Лип 2018 р. о 10:32 PDT