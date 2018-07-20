Иванка Трамп появилась перед камерами в нежном образе: фото

Иванку Трамп смело можно назвать одной из самых стильных политиков США. Конкуренцию в этом ей может составить первая леди Мелания, которая тоже каждый раз демонстрирует идеальный вкус. Так, появление Иванки в популярной телепередаче очаровал всех невероятной нежностью ее наряд.

Американский политик и мама троих детей – также перед американцами предстает Иванка Трамп. Это прекрасный пример того, как женщина успевает строить карьеру и уделять внимание родным. В то же время Иванка любит участвовать в официальных поездках и встречаться с людьми. Не избегает волшебная дочь Президента и журналистов.

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Иванка Трамп приняла участие в популярной телепрограмме "Squawk Box" с Джо Керненом. Во время интервью она представила образовательную программу и показала ее действенность на примере студента одного из колледжей– Роберта Фелдера.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 19 Лип 2018 р. о 8:35 PDT

К встрече с журналистом Иванка Трамп тщательно подготовилась. Она демонстрировала не только уверенность в своих словах, но и волшебный стиль. Политик одела голубое платье с воротничком и разрезами на рукавах. Иванка Трамп дополнила свой образ обувью на каблуке и идеальной укладкой волос. Стоит отметить, что она выглядела роскошно и женственно.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 19 Лип 2018 р. о 8:00 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 19 Лип 2018 р. о 5:43 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 19 Лип 2018 р. о 5:40 PDT