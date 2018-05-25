Иванка Трамп показала милые снимки с сыном

Дочь Президента США Иванка Трамп имеет плотный рабочий график. Однако политик умело совмещает работу и семейную жизнь.

Это Иванка Трамп продемонстрировала на своей странице в Instagram. Дочь Президента очаровала милыми снимками с младшим сыном 2-летним Теодором.

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Мальчик вместе с отцом Джаредом Кушнером посетил Иванку Трамп в офисе. Дочь президента США обрадовалась такому визиту родных и провела с ними обеденный перерыв.

Люблю, когда Теодор посещает меня в офисе,

– поделилась впечатлениями от ланча Иванка Трамп.

После встречи супруга Джареда Кушнера не удержалась и опубликовала милые снимки, которые очаровали сеть. На фотографиях Иванка Трамп в сиреневой мини-юбке и светлой кофте шагает с маленьким Теодором. Кроме этого, дочь Президента США показала свой ланч.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 24 Тра 2018 р. о 1:44 PDT

Отметим, что совместно с Джаредом Кушнером Иванка Трамп воспитывает троих детей – 6-летнюю Арабеллу-Роуз, 4-летнего Джозефа Фредерика и 2-летнего Теодора. Пара не скрывает своего счастья от отцовства, что неоднократно демонстрирует в социальных сетях.