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Иванка Трамп поразила пикантным образом в Белом доме: фото

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Иванка Трамп надела боди без нижнего белья
Иванка Трамп надела боди без нижнего белья / Getty images

Во время официального мероприятия дочь действующего президента США Иванка Трамп засветила весьма пикантный образ. Политик надела боди без нижнего белья.

Каждый выход Иванки Трамп привлекает внимание общественности, поскольку молодой политик и мама очаровывает своим стилем. Однако дочь президента демонстрирует и пикантные образы во время официальных мероприятий. В частности, недавно Иванка Трамп надела мини-платье на выступление отца.

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Пикантным появлением дочери Дональда Трампа отличилось и ее участие в церемонии подписания распоряжения об эмиграционной политике. Официальное событие традиционно состоялась в Белом доме и объединило самых влиятельных политиков США в одном кабинете.

Однако Иванка Трамп привлекла внимание всех присутствующих: политик надела белое боди без нижнего белья. Следовательно контуры груди молодой мамы виднелись под одеждой. Пикантный "лук" она дополнила летней юбкой с цветочным принтом.


Иванка Трамп на подписании распоряжения главы Белого дома

 

 

В сети отметили, что в стиле дочки и жены Дональда Трампа прослеживается аналогия: обе женщины выбирают вещи, которые подтверждают, что классические вещи могут выглядеть стильно. Но не только это заимствует Иванка Трамп от очаровательной мачехи. Пикантный "лук" очень похож на образ Мелании Трамп, который она показала во время благотворительного вечера в Белом доме осенью 2017 года. Тогда первая леди тоже надела боди без нижнего белья.


Мелания Трамп на благотворительном вечере

Теги: LifeStyle Иванка Трамп
Источник: 24 Канал
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