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Иванка Трамп посетила светское мероприятие в шикарном платье: потрясающие фото

1130 Читати новину українською
Иванка Трамп
Иванка Трамп / liza.ua

Дочь Дональда Трампа, как и его жена, имеет безупречный вкус. Так, Иванка Трамп потрясла элегантным и стильным образом на 133-м обеде в вашингтонском клубе Gridiron.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Как известно, мероприятие состоялось 3 февраля. В общем клуб Gridiron посетили 660 гостей. На светский обед Иванка Трамп приехала с мужем Джаредом Кушнером, отцом Дональдом Трампом и первой леди США. Президентская семья приняла приглашение после того, как в 2017 году проигнорировала мероприятие.

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Для ежегодного обеда Иванка Трамп одела элегантное платье с открытыми плечами. 36-летняя дочь американского президента стильно подчеркнула стройную фигуру в длинном пышном платье черно-белого цвета. Образ Иванка Трамп дополнила элегантной прической и украшениями.

По информации СМИ, дизайн платья разработала венесуэльский модельер Каролина Эррера. Стоимость наряда достигает 8 тысяч долларов.


Иванка Трамп с Джаредом Кушнером (фото C-Span)


Семья Трампов посетили ежегодный обед в Gridiron

Теги: Новости США LifeStyle Мода Дональд Трамп Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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