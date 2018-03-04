Иванка Трамп посетила светское мероприятие в шикарном платье: потрясающие фото

Дочь Дональда Трампа, как и его жена, имеет безупречный вкус. Так, Иванка Трамп потрясла элегантным и стильным образом на 133-м обеде в вашингтонском клубе Gridiron.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Как известно, мероприятие состоялось 3 февраля. В общем клуб Gridiron посетили 660 гостей. На светский обед Иванка Трамп приехала с мужем Джаредом Кушнером, отцом Дональдом Трампом и первой леди США. Президентская семья приняла приглашение после того, как в 2017 году проигнорировала мероприятие.

Читайте также: Мелания Трамп поразила новым стильным образом: фото

Для ежегодного обеда Иванка Трамп одела элегантное платье с открытыми плечами. 36-летняя дочь американского президента стильно подчеркнула стройную фигуру в длинном пышном платье черно-белого цвета. Образ Иванка Трамп дополнила элегантной прической и украшениями.

По информации СМИ, дизайн платья разработала венесуэльский модельер Каролина Эррера. Стоимость наряда достигает 8 тысяч долларов.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 3 Бер 2018 р. о 9:07 PST



Иванка Трамп с Джаредом Кушнером (фото C-Span)