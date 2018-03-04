Иванка Трамп посетила светское мероприятие в шикарном платье: потрясающие фото
Дочь Дональда Трампа, как и его жена, имеет безупречный вкус. Так, Иванка Трамп потрясла элегантным и стильным образом на 133-м обеде в вашингтонском клубе Gridiron.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Как известно, мероприятие состоялось 3 февраля. В общем клуб Gridiron посетили 660 гостей. На светский обед Иванка Трамп приехала с мужем Джаредом Кушнером, отцом Дональдом Трампом и первой леди США. Президентская семья приняла приглашение после того, как в 2017 году проигнорировала мероприятие.
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Для ежегодного обеда Иванка Трамп одела элегантное платье с открытыми плечами. 36-летняя дочь американского президента стильно подчеркнула стройную фигуру в длинном пышном платье черно-белого цвета. Образ Иванка Трамп дополнила элегантной прической и украшениями.
По информации СМИ, дизайн платья разработала венесуэльский модельер Каролина Эррера. Стоимость наряда достигает 8 тысяч долларов.
Иванка Трамп с Джаредом Кушнером (фото C-Span)
Семья Трампов посетили ежегодный обед в Gridiron