Иванка Трамп скромно отпраздновала день рождения сына: фото
Дочь действующего Президента США успевает и решить все политические дела, и уделить время своей семье. Так, на странице в Instagram Иванка Трамп показала кадры с празднования дня рождения младшего сына – Феодора Джеймса.
Супруги Иванка Трамп и Джаред Кушнер организовали праздник в черно-желтых тонах. По словам их дочери Арабеллы Роуз, день рождения провели в Белом доме. Двор украсили шариками и установили стол с угощением.
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Для младшего сына, которому исполнилось 2 года, знаменитая пара заказала торт в виде эскалатора.
Праздничный торт сына Иванки Трамп – Феодора
Само празднование не было изысканным, а более простым. Таким образом Иванка Трампа получила еще большую приверженность американцев, которые полюбили такую скромность мероприятия.
Со вторым днем рождения, Феодор,
– написала Иванка Трамп в социальной сети.
Все члены семьи надели обычные будничные вещи, демонстрируя при этом счастье и гармонию. Так, Иванка Трамп позировала перед камерой с детьми и мужем в джинсах, черном пальто и кроссовках.
Празднование дня рождения сына Иванки Трамп
Скромное застолье семьи Иванки Трамп