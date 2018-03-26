Иванка Трамп скромно отпраздновала день рождения сына: фото

Дочь действующего Президента США успевает и решить все политические дела, и уделить время своей семье. Так, на странице в Instagram Иванка Трамп показала кадры с празднования дня рождения младшего сына – Феодора Джеймса.

Супруги Иванка Трамп и Джаред Кушнер организовали праздник в черно-желтых тонах. По словам их дочери Арабеллы Роуз, день рождения провели в Белом доме. Двор украсили шариками и установили стол с угощением.

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Для младшего сына, которому исполнилось 2 года, знаменитая пара заказала торт в виде эскалатора.

Праздничный торт сына Иванки Трамп – Феодора

Само празднование не было изысканным, а более простым. Таким образом Иванка Трампа получила еще большую приверженность американцев, которые полюбили такую скромность мероприятия.

Со вторым днем рождения, Феодор,

– написала Иванка Трамп в социальной сети.

Все члены семьи надели обычные будничные вещи, демонстрируя при этом счастье и гармонию. Так, Иванка Трамп позировала перед камерой с детьми и мужем в джинсах, черном пальто и кроссовках.



Празднование дня рождения сына Иванки Трамп