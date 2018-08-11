Иванка Трамп в ярком платье встретилась с губернаторами: волшебные фото

Дочь Президента США в очередной раз потрясла стильным образом на официальном мероприятии. Иванка Трамп надела яркое платье на встречу с губернаторами.

Роскошная Иванка Трамп умело сочетает и воспитание детей, и политику. Кроме этого, дочь главы Белого дома находит время на шопинг, ведь в ее гардеробе множество стильных нарядов, которые поражают элегантностью.

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Так, Иванка Трамп пришла на встречу с губернаторами в ярком приталенном платье. Наряд имел стильный красно-белый принт и привлекал внимание окружающих изысканным кроем. Стильный образ Иванка Трамп дополнила белыми туфлями на каблуках и лаконичными украшениями.



Иванка Трамп на встрече с губернаторами



Яркий образ Иванки Трамп



Стоит отметить, что темой встречи была реформа пенитенциарной системы США. Как известно, эта тема стала близкой для Иванки Трамп, ведь она способствовала освобождению пожилой женщины, которая отбывала наказание за наркоторговлю.



"Президент и Джаред Кушнер созвали двухпартийной группу губернаторов со всей страны для обсуждения реформы тюрьмы. Каждый глава штата присоединился к нашей национальной кампании, чтобы инвестировать в развитие сноровки рабочих Америки!" – отметила Иванка Трамп.



Встреча с американскими губернаторами