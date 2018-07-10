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Иванка Трамп в клетчатом платье посетила завод: фото

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Фото из соцсетей

Иванка Трамп активно выполняет свои обязанности в Белом доме и принимает участие в официальных поездках отца. Однако и без главы государства политик прекрасно справляется. Недавно знаменитая американка посетила один из американских заводов, где обсудила вопросы действенности налоговой реформы.

Дочь действующего президента США Иванка Трамп может работать не только в уютном офисе, но и выполнять указания отца за рубежом и в американских городах. Так, политик приняла участие в поездке в отделение большой компании "Suit-Kote". Фирма на практике продемонстрировала эффективность налоговой реформы США.

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На территории завода Иванка Трамп пообщалась с работниками компании. В официальную поездку в Нью-Йорк она отправилась с премьер-министром Клаудией Тенни.

"Важный день с премьер-министром Клаудией Тенни. Мы наведались в компанию "Suit-Kote", что в Нью-Йорке, чтобы увидеть позитивные последствия налоговой реформы. По итогам налоговых сокращений "Suit-Kote" объявила о повышении зарплаты на 5% для всех 800 работников", – написала Иванка Трамп.

На встречу с представителями компании Иванка Трамп надела клетчатое приталенное платье классического кроя от Oscar de la Renta. Наряд политик подчеркнула черной обувью с маленьким каблуком. Стильная укладка волос и макияж завершили "лук" Иванки Трамп.

 

 

 

 

Теги: Нью-Йорк Иванка Трамп LifeStyle
Источник: 24 Канал
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