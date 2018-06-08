Иванка Трамп засветила мини-платье на официальной встрече: фото

Дочь Дональда Трампа – Иванка – в который раз поразила общественность замечательным образом. Политик очаровала стройными ногами в мини-платье.

В Белом доме не устают принимать гостей. Только Дональд Трамп обсудил с чиновниками подготовку к сезону ураганов в США, как в резиденцию Президента посетил премьер-министр Японии Шинцо Абэ. Политики согласовали вопрос о будущем саммите США и Северной Кореи на открытой пресс-конференции.

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Важное событие не обошла вниманием Иванка Трамп. Для официальной встречи политик надела черное мини-платье с широкими рукавами. В таком необычном наряде Иванка Трамп засветила роскошные стройные ноги. К стильной одежде дочь Президента подобрала обувь на каблуках и очки.

Иванка Трамп решил собрать волосы в элегантную прическу. Из украшений политик взяла только серьги с жемчугом и красную ленту на руку.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 7 Чер 2018 р. о 8:25 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 7 Чер 2018 р. о 8:27 PDT



Иванка Трамп во время пресс-конференции (фото – Getty Images)