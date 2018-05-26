Победительница шоу "Холостяк" 8 сезон Иванна Гончарук: что о ней известно

Финал романтического шоу "Холостяк" 8 сезон вышел на экраны 25 мая. Всего в шоу за сердце Рождена боролись 26 девушек, но победительницей стала только одна – 21-летняя Иванна Гончарук из Луцка.

Из 26-ти участниц в финал попали лишь две – 24-летняя Галина и 21-летняя Иванна. Победительницей стала Иванна Гончарук родом из Луцка, именно она смогла покорить сердце певца Рождена.

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Главным героем шоу "Холостяк" 8 сезон стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN). Во время шоу все девушки боролись за его внимание, как могли – внешним видом, инициативностью, оригинальными подарками, творческим подходом и чувством юмора.

Биография победительницы шоу "Холостяк" 8 Иванны Гончарук

Иванне Гончарук 21 год, она родилась и выросла в Луцке. Папа Павел — ЧП, мама Наталья работает с отцом. Сестренке Кристинке 11 лет, она школьница, занимается танцами и верховой ездой. Братику Макарчику 5 годиков, он просто малыш, который радует всю семью.

Допис, поширений Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 16 Кві 2018 р. о 8:10 PDT

Девушка окончила КНУКиМ (менеджмент социокультурной деятельности). Сейчас работает переводчиком польского языка. Но пробовала свои силы в журналистике, в частности, она училась в Высшей школе Media & Production (Образовательный проект компании 1+1 media), и даже пробовала себя в роли ведущей на телевидении.

Допис, поширений Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 26 Лис 2016 р. о 4:13 PST

Допис, поширений Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 15 Бер 2018 р. о 4:42 PDT

Идеал мужчины Иванны – аризматичний, целеустремленный, умный, заботливый, сильный, сексуальный, надежный и с чувством юмора.

Допис, поширений Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 7 Тра 2017 р. о 7:44 PDT

В своем Instagram девушка публикует много фотографий из путешествий.

Допис, поширений Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 26 Лип 2016 р. о 8:20 PDT