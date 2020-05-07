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      Иванна Владкова Голлар стала главой миссии МВФ в Украине

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      Іванна Владкова Голлар
      Іванна Владкова Голлар / The Financial

      Международный валютный фонд сменил главу миссии в Украине. Отныне ее возглавит Иванна Владкова Голлар.

      Об этом заявил постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман, пишет 24 канал.

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      Иванна Владкова Голлар является гражданкой Болгарии. Как утверждают в МВФ, она имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.

      Среди последних назначений – руководство миссий в Молдове и Северной Македонии.

      На посту руководительницы миссии Голлар сменила Рона ван Родена. Назначение состоялось еще 1 мая.

      Обратите внимание! Украина сейчас ведет переговоры о получении новой программы МВФ объемом примерно 8 миллиардов долларов. Для этого осталось выполнить последнее требование — принять "антиколомойский" закон. Верховная Рада может рассмотреть его во втором чтении уже 13 мая.

      Сотрудничество МВФ и Украины во время пандемии

      • В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
      • Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов.
      • Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли. Принятие законов было требованием МВФ для оказания помощи.
      • Парламентарии внесли в законопроект о банках более 16 тысяч правок, что могло затянуть его принятие. Для упрощения рассмотрения депутаты приняли законопроект о "поправочном спаме".
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики МВФ Новости Украины
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