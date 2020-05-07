Иванна Владкова Голлар стала главой миссии МВФ в Украине

Международный валютный фонд сменил главу миссии в Украине. Отныне ее возглавит Иванна Владкова Голлар.

Об этом заявил постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман, пишет 24 канал.

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Иванна Владкова Голлар является гражданкой Болгарии. Как утверждают в МВФ, она имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.

Среди последних назначений – руководство миссий в Молдове и Северной Македонии.

На посту руководительницы миссии Голлар сменила Рона ван Родена. Назначение состоялось еще 1 мая.

Обратите внимание! Украина сейчас ведет переговоры о получении новой программы МВФ объемом примерно 8 миллиардов долларов. Для этого осталось выполнить последнее требование — принять "антиколомойский" закон. Верховная Рада может рассмотреть его во втором чтении уже 13 мая.

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