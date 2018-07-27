Иво Бобул идет в президенты: Massive Attack поразили видеорядом во время выступления в Киеве

В рамках музыкального фестиваля UPark Festival 2018 26 июля на киевском стадионе "Динамо" выступила известная британская группа Massive Attack.

Во время выступления музыкантов на сцене появился оригинальный видеоряд – фрагменты заголовков новостей на украинском языке.

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В частности, на экране показали заголовки "В Киеве голый мужчина пытался угнать поезд метрополитена", "Иво Бобул идет в президенты" и другие слоганы и названия, например, "Лучше завтра", "Какова цель вашей жизни?" и другие.

Допис, поширений Евгений Малин (@supersonickname) 26 Лип 2018 р. о 3:16 PDT

Напомним, 22 мая Иво Бобул заявил, что хочет участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году. Однако позже опроверг свои слова.

Допис, поширений Nataly Baranovska (@nataly.baranovska) 26 Лип 2018 р. о 3:00 PDT

Допис, поширений MⱯRIA (@mmmm_okay) 26 Лип 2018 р. о 7:50 PDT

Допис, поширений Yulia Litvishkova (@u.liiiii) 26 Лип 2018 р. о 10:32 PDT

Допис, поширений Juliia M. (@juliia_myron) 26 Лип 2018 р. о 11:21 PDT

Допис, поширений Vova Pridoroghin (@bad.dab) 27 Лип 2018 р. о 2:51 PDT

Допис, поширений Cvrol (@sc.arol) 27 Лип 2018 р. о 2:54 PDT