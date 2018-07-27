Иво Бобул идет в президенты: Massive Attack поразили видеорядом во время выступления в Киеве
В рамках музыкального фестиваля UPark Festival 2018 26 июля на киевском стадионе "Динамо" выступила известная британская группа Massive Attack.
Во время выступления музыкантов на сцене появился оригинальный видеоряд – фрагменты заголовков новостей на украинском языке.
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В частности, на экране показали заголовки "В Киеве голый мужчина пытался угнать поезд метрополитена", "Иво Бобул идет в президенты" и другие слоганы и названия, например, "Лучше завтра", "Какова цель вашей жизни?" и другие.
Напомним, 22 мая Иво Бобул заявил, что хочет участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году. Однако позже опроверг свои слова.
Источник: 24 Канал
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