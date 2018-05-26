Иво Бобул как политтехнология, которая хорошо работает против Вакарчука – Бердинских

В последнее время много говорят о запросе на новые лица. Запрос – есть, но новых лиц, которые заявили, что пойдут на выборы президента в качестве кандидата, пока нет. Антирейтинг Тимошенко, по данным Киевского международного института социологии, составляет 56%. У президента ситуация еще хуже. К нему скептически относятся 71% опрошенных.

Об этом в своем блоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

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"При этом, многие избиратели до сих пор не определились с кандидатом для себя. Но они точно больше не хотят видеть президентом Порошенко. Тимошенко тоже не верят. За Бойко из "Оппозиционного блока" не проголосуют никогда ни при каких обстоятельствах. Поэтому надо искать другие варианты", – рассказала журналистка.

Также Бердинских отметила, что Святослав Вакарчук, лидер рок-группы "Океан Эльзы", мог бы стать новым лицом, но он молчит. По ее мнению, против него уже работают политические технологии.

Например, на прошлой неделе о своем желании баллотироваться в президенты заявил певец Иво Бобул. Это делается специально для того, чтобы Вакарчука избиратели не воспринимали серьезно. Но еще раз подчеркиваю, Вакарчук не подтверждает, что идет на выборы,

– заверила Кристина Бердинских.

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