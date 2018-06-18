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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Иво Бобул не будет баллотироваться в президенты: певец рассказал, почему

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Иво Бобул не будет баллотироваться в президенты
Иво Бобул не будет баллотироваться в президенты / Фото из открытых источников

Украинский певец Ива Бобул, который недавно ошеломил заявлением о намерении баллотироваться в президенты Украины, опроверг свое намерение.

В интервью "Комсомольская правда в Украине" певец рассказал, что пошутил.

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На просьбу прокомментировать заявление, о намерении баллотироваться в президенты Украины Иво Бобул ответил, что хочет видеть свою страну лучшей.

"Я сказал, что хочу видеть свою страну лучшей. У меня есть команда – и очень серьезная. Это одна из лучших команд в Украине, но выдавать подробности я пока не имею права", – заявил Бобул.

Однако, когда журналист прямо спросил о голосовании на выборах за Иво Бобула, певец ответил:

Я вам сказал все, что действительно думаю по этому поводу, но насчет президентства пошутил! Конечно, в политику я не пойду – меня музыка не отпустит,
– сказал Бобул.

Напомним, 22 мая Иво Бобул заявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году и уже начинает собирать деньги на избирательную кампанию.

К слову, согласно социологическим опросам, действующий глава государства Петр Порошенко стал бы только четвертым в первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в апреле и в них участвовали бы актер Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.

Теги: Новости Украины Музыка Иво Бобул
Источник: 24 Канал
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