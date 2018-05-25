Иво Бобул оценил Вакарчука и Зеленского как своих конкурентов на выборах президента

Известный украинский певец и композитор Иво Бобул, который планирует участвовать в выборах президента 2019 года, дал оценку лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку и руководителю "Студии "Квартал 95" Владимиру Зеленскому как соперникам в предвыборной гонке.

Свои мысли Иво Бобул высказал в интервью изданию "Страна".

На вопрос, расценивает ли он Вакарчука как конкурента на президентских выборах, Иво Бобул ответил "Конечно". А на вопрос: "Он может вас победить?" украинский певец сказал: "А как же, в жизни всякое бывает. Он достаточно серьезный человек".

Читайте также: Иво Бобул рассказал о своих тайных связях с Трампом

Иво Бобул также признал, что достойную конкуренцию ему на выборах президента может составить и Зеленский.

В своем поле он талантливый. Они оба прекрасные грамотные ребята, не дураки, и прекрасно понимают, что они делают. На 100% быть уверенным в своей победе может только дурак. Народ Украины, я считаю, очень мудрый. Его столько лет мучили и в разных позах имели, что, я думаю, он уже созрел воспринимать мир по-другому. Что есть люди, которые просто хотят, чтобы Украина жила лучше – сегодня, а не завтра,

– рассказал украинский певец.

Напомним, 22 мая Иво Бобул заявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году и уже начинает собирать деньги на избирательную кампанию.

К слову, согласно социологическим опросам, действующий глава государства Петр Порошенко стал бы только четвертым в первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в апреле и в них участвовали бы актер Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.