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Иво Бобул оценил Вакарчука и Зеленского как своих конкурентов на выборах президента

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Иво Бобул оценил Вакарчука и Зеленского как своих конкурентов на выборах президента
Иво Бобул оценил Вакарчука и Зеленского как своих конкурентов на выборах президента / Колаж 24 Канал

Известный украинский певец и композитор Иво Бобул, который планирует участвовать в выборах президента 2019 года, дал оценку лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку и руководителю "Студии "Квартал 95" Владимиру Зеленскому как соперникам в предвыборной гонке.

Свои мысли Иво Бобул высказал в интервью изданию "Страна".

На вопрос, расценивает ли он Вакарчука как конкурента на президентских выборах, Иво Бобул ответил "Конечно". А на вопрос: "Он может вас победить?" украинский певец сказал: "А как же, в жизни всякое бывает. Он достаточно серьезный человек".

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Иво Бобул также признал, что достойную конкуренцию ему на выборах президента может составить и Зеленский.

В своем поле он талантливый. Они оба прекрасные грамотные ребята, не дураки, и прекрасно понимают, что они делают. На 100% быть уверенным в своей победе может только дурак. Народ Украины, я считаю, очень мудрый. Его столько лет мучили и в разных позах имели, что, я думаю, он уже созрел воспринимать мир по-другому. Что есть люди, которые просто хотят, чтобы Украина жила лучше – сегодня, а не завтра,
– рассказал украинский певец.

Напомним, 22 мая Иво Бобул заявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году и уже начинает собирать деньги на избирательную кампанию.

К слову, согласно социологическим опросам, действующий глава государства Петр Порошенко стал бы только четвертым в первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в апреле и в них участвовали бы актер Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.

Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Иво Бобул
Источник: 24 Канал
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