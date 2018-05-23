Иво Бобул рассказал о своих тайных связях с Трампом

Известный украинский певец и композитор Иво Бобул, который планирует участвовать в президентских выборах 2019 года, признался, что сейчас ведется разговор о том, чтобы взять деньги у Дональда Трампа на предвыборную кампанию.

Об этом Иво Бобул рассказал в интервью журналисту 24 Канала Евгению Назаренко.

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"Разговор об этом ведется. Были люди, говорившие с нами. Я не один отвечаю за это. У нас есть команда, и у нас есть своя платформа – заботиться только о государстве Украина", – отметил Бобул.

По его словам, он хочет начать глубинные реформы, которые должны сделать Украину лучше. По его мнению, украинцы не живут, а выживают и доживают. Относительно прямых контактов с Дональдом Трампом, Иво заверил, что сам он с ним не контактировал.

Я сам не контактирую, есть команда, которая контактирует с людьми, которые там. Им понравилась наша программа. Они встречались, говорили, потом подключились все остальные. Ведутся переговоры. Есть несколько людей, которые идут в президенты. У каждого есть своя программа. Зависит, какая программа будет более практичной для государства,

– добавил бобул.

Напомним, 22 мая известный украинский певец и композитор, народный артист Украины Иво Бобул заявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году и уже начинает собирать деньги на избирательную кампанию.