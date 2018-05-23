Иво Бобул в эксклюзивном интервью рассказал про свою предвыборную программу

Известный украинский певец и композитор Иво Бобул планирует участвовать в президентских выборах 2019 года. В своей предвыборной программе Иво предлагает вернуть УБОП и ГАИ, убрать Болонскую систему обучения и вообще – изменить страну к лучшему.

Об этом с Иво Бобулом общался журналист 24 Канала Евгений Назаренко.

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Появилась информация, что вы собираетесь баллотироваться в президенты. Это правда?

Да.

Когда вы приняли это решение?

Как сказать, когда принял это решение? Где-то месяц назад.

А что именно вас побудило к этому?

А ты не знаешь, что побуждает людей к каким-то переменам? Хочется изменить государство к лучшему.

Как вы хотите это сделать, с какой программой?

Я же не один. Есть команда. Программа уже есть, все сделано.

На какие идеи в общих чертах направлена ваша программа? Социалистические или либеральные, например?

Первое – меня беспокоит сама Украина, как государство. И человек, живущий в Украине – украинец. Мне хочется, чтобы он жил лучше сегодня, а не завтра. Это во-первых. Во-вторых, надо поднимать экономику государства, потому что экономика на грани фола. Мне не нравятся эти реформы, которые проводятся или проводились в государстве. То есть реформа управления милиции не является эффективной, потому что нет эффекта от того, что там делалось. Не вижу я пока той нормальной реформы.

Надо вернуть УБОП. Надо вернуть ГАИ, которое было, чтобы на дорогах был порядок. Потому что сейчас, кто что хочет, то и делает. Неуважение к власти милицейской. Каждый кто хочет, тот едет, как хочет. Ну это такое.

Мне надо поменять учебную программу. Болонская программа не для нашего государства. Это не программа для "учебы" в школе или в университетах. Она не подходит для Украины. Она принудительная, и нам ее навязывают. Она не есть нормальная.

"Медицинские реформы". Какие они? Что они делали за эти годы? Все уничтожено. Ничего не сделано. Забрали то, что было, а взамен ничего не дали. Есть много над чем работать. Нельзя было продать те заводы, которые были в государстве. Я не знаю, как это назвать. Это просто ужас. В государстве нет ничего государственного. Все в руках людей.

Расскажите, кто входит в вашу команду, если это не секрет?

Не могу сказать ничего, пока еще не имею права говорить.

Был разговор, что вы ориентируетесь на Трампа и планируете брать у него деньги на кампанию. Это правда, или нет?

Разговор об этом ведется. Были люди, говорившие с нами. Я не один отвечаю за это. У нас есть команда, и у нас есть своя платформа – заботиться только о государстве Украина. Начать глубинные реформы, которые должны сделать Украину лучше. Чтобы люди жили лучше. Надо думать о человеке, который живет здесь. Она в таком состоянии, что доживает. Она не живет, а выживает. Надо менять много.

А имели ли вы уже какие-то контакты конкретно с Трампом?

Я сам не контактирую, есть команда, которая контактирует с людьми, которые там. Им нравилась наша программа. Они встречались, говорили, потом подключились все остальные. Ведутся переговоры. Есть несколько людей, которые идут в президенты. У каждого есть своя программа. Зависит, какая программа будет более практичной для государства.

Как думаете, у вас есть шансы на победу? Верите ли вы в это?

Как я могу быть уверенным, одержу ли я победу? Этот вопрос просто нелеп. Мы будем делать все для того, чтобы победить. Людям должны говорить правду, чтобы они знали, что произошло, что есть с нашим государством, почему мы живем так. Никто нам правду не говорит. Поэтому, видимо, есть время, когда надо поднять какие-то завесы, и стать перед народом, и говорить, что такая есть ситуация. И надо поднять уровень жизни украинца.

Мы должны сами знать: нужны мы Европе или не нужны. Я понял одно: пока мы сами не построим наше государство, никто нам ее не построит. Не придет какой-то дядя с улицы и не будет делать нам. Нас разучили работать. Люди по всем странам разъехались. Нам надо строить заводы, ремонтировать дороги, нам много чего надо делать.

А вы уверены, что сможете это сделать?

Один – "нет", а с государством, с народом – сможем. Просто говорю: народу надо объяснить, что нас ждет дальше, как оно будет. Ибо есть примеры по другим странам. Поднять надо культуру в государстве. Смотрите, что у нас за культура? Какая она, кого мы воспитываем? Что у нас будет дальше с молодежью. Все говорят, что хорошо. Да не хорошо! Далеко не хорошо! Нет нации.

22 мая известный украинский певец и композитор, народный артист Украины Иво Бобул заявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2019 году и уже начинает собирать деньги на избирательную кампанию.

Кто такой Иво Бобул?Советский и украинский певец, композитор, народный артист Украины". Преподаватель Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2003), Орден "За заслуги" (Украина) (2013). Часто ездит с концертами в украинские военные части на Донбасс.