Из борца с COVID-19 – в мэры Киева: будет ли баллотироваться Виктор Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключает возможности баллотироваться на выборах мэра Киева. За нового главу города киевляне будут голосовать 25 октября 2020 года.
Это – интересное предложение, – Ляшко
Решение Ляшко пока не принимал, однако возможности побороться за кресло мэра не исключает. Об этом главный санврач Украины сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.
К теме Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева
Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить,
– сказал Ляшко.
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что именно Виктор Ляшко может стать кандидатом от президентской политсилы "Слуга народа".
Кто от "Слуги народа"
Отметим, что в "Слуге народа" пока не сообщили о своем претенденте в борьбе за пост мэра столицы. Среди потенциальных кандидатов называли нардепа-ресторатора Николая Тищенко и экс-гендиректора телеканала 1+1, а теперь также народного избранника Александра Ткаченко.
Шансы на победу потенциальных кандидатов
Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева в мае представил Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс":
- Виталий Кличко – 41,1%;
- Андрей Пальчевский – 8,8%;
- Сергей Притула – 8%;
- Александр Омельченко – 7,8%;
- Дмитрий Гордон – 7,8%.