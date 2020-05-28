Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Из борца с COVID-19 – в мэры Киева: будет ли баллотироваться Виктор Ляшко

- Читати новину українською
Главный санврач Виктор Ляшко об участии в выборах мэра Киева 2020
Виктор Ляшко / Слово и Дело

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключает возможности баллотироваться на выборах мэра Киева. За нового главу города киевляне будут голосовать 25 октября 2020 года.

Это – интересное предложение, – Ляшко

Решение Ляшко пока не принимал, однако возможности побороться за кресло мэра не исключает. Об этом главный санврач Украины сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

К теме Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева

Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить,
– сказал Ляшко.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что именно Виктор Ляшко может стать кандидатом от президентской политсилы "Слуга народа".

Кто от "Слуги народа"

Отметим, что в "Слуге народа" пока не сообщили о своем претенденте в борьбе за пост мэра столицы. Среди потенциальных кандидатов называли нардепа-ресторатора Николая Тищенко и экс-гендиректора телеканала 1+1, а теперь также народного избранника Александра Ткаченко.

Шансы на победу потенциальных кандидатов

Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева в мае представил Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс":

  • Виталий Кличко – 41,1%;
  • Андрей Пальчевский – 8,8%;
  • Сергей Притула – 8%;
  • Александр Омельченко – 7,8%;
  • Дмитрий Гордон – 7,8%.

рейтинг кандидатів у мери Києва
Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Слуга народа Виктор Ляшко Выборы мера Киева Местные выборы 2020 Новости Киева Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Парад жертвоприношения: как Путин пытается спасти свою удачу
сегодня , 10:00 Парад жертвоприношения: как Путин пытается спасти свою удачу
Іван Яковина
Сохраняйте дистанцию, а мы сделаем парад: зачем это Путину?
сегодня , 08:40 Сохраняйте дистанцию, а мы сделаем парад: зачем это Путину?
Блог Медіа
Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
26 мая , 20:16 Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям