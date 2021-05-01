Из Донбасса в Харьков доставили двух тяжелораненых бойцов ВСУ: в каком они состоянии
Из зоны Операции Объединенных сил вертолетом эвакуировали двух раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Один из них в крайне тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней тяжести.
Источник:Армія Inform
Подробности о раненых рассказал журналистам подполковник медицинской службы Сергей Шипилов – ведущий хирург Военно-медицинского клинического центра Северного региона (ВМКЦ СнР). Именно туда доставили украинских бойцов.
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Один из раненых – в состоянии средней тяжести
30 апреля в ВМЦК НнР доставили украинского бойца, которого накануне ранили в зоне ООС. Ему немедленно оказали неотложную квалифицированную помощь с элементами специализированной хирургии.
Армеец получил сквозное пулевое ранение правой половины грудной клетки с повреждением правого легкого, четырех ребер, лопатки и развитием так называемого правостороннего плексита,
– рассказал ведущий хирург ВМКЦ Шипилов.
Военнослужащего тщательно обследовали, сделали ему компьютерную томографию и назначили дальнейшее лечение. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.
Подполковник медицинской службы Сергей Шипилов / Фото Армия Inform
Другой – в крайне тяжелом состоянии
29 апреля в это же медучреждения с помощью авиации привезли бойца ВСУ с пулевым ранением. Этот 21-летний военный, к сожалению, в стабильном, но крайне тяжелом состоянии:
- У него торакоабдоминальные ранения – одновременно повреждены брюшная полость и грудная клетка.
- Также повреждены желудок, селезенка, почка и поджелудочная железа. Пуля оставила в теле много обломков.
Военные медики борются за его жизнь.
Сегодня ему сделали дополнительное операционное вмешательство на одном из органов, чтобы предотвратить развитие тяжелого послеоперационного осложнения,
– подытожил Сергей Шипилов.
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