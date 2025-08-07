В Черкассах утром 7 августа произошла стрельба в "МакДональдзе". Впоследствии из заведения вынесли раненого мужчину.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Пострадал 22-летний ветеран ВСУ: прокуратура рассказала детали стрельбы в Харькове

Что известно о раненом мужчине?

Утром 7 июня в Черкассах произошла стрельба в "МакДональдзе". Ранее сообщалось, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Персонал и посетителей эвакуировали.

Около 12:20 медики вывезли из заведения раненого мужчину. Пока неизвестно, в каком он состоянии.

Из "МакДональдза" вынесли раненого мужчину: смотрите видео

На месте происшествия находятся следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики.

Впоследствии в полиции Черкасской области сообщили, что мужчину, который устроил стрельбу в "МакДональдз", задержали. Правоохранители отметили, что пострадал только злоумышленник, его госпитализировали.

Напомним, в конце июля в Киеве водитель устроил стрельбу после замечания прохожего относительно неправильной парковки. В результате этого мужчина получил ранение лица. Злоумышленника оперативно разыскали и задержали, им оказался 19-летний киевлянин. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.