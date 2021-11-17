Если бы злоумышленникам не помешали, они обогатились бы на 223 миллиона гривен. Детальнее о разоблаченной схеме правоохранители рассказали уже 17 ноября. По их словам, к хищению причастны представители 2 пенитенциарных учреждений.

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Что именно там пытались украсть

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастны руководители ликвидационной комиссии, а также представители "Южной исправительной колонии".

Эти люди якобы организовали схему вывоза лома с территории госучреждения. Кроме этого, к схеме привлекли и работников "Одесской исправительной колонии № 14".

Злоумышленники незаконно демонтировали металлические конструкции и разное оборудование. Впоследствии они его должны были продать. Однако в октябре суд наложил арест на все помещения нефункционирующей колонии. Это сделали после ходатайства ГБР.

Территория колонии, из которой похищали металл / Фото ГБР

Подробнее о попытках продать колонию

Одесскую колонию №51 закрыли после бунта заключенных. Впоследствии ее выставили на продажу за 223 миллиона. Однако никто так и не вызвался ее приобрести ни на одном из аукционов.

В четвертый раз проводили аукцион в октябре. Однако помешала эта схема хищения металла. Комплекс построек сняли с продажи после наложения ареста Киевским райсудом Одессы.

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