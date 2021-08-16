В море унесло иностранца, женщину и их инструктора. Отдыхающих нашли в 5 километрах от берега.

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Повезло, что нашли быстро

Пострадавших начало относить в море ветром. Поэтому они обратились за помощью к муниципальным спасателям Одессы.

Те сразу сели на свой катер и отправились на поиски. Они продолжались недолго, так как людей унесло не столь далеко, как могло бы.



Люди, которых унесло в море из Одессы / Фото Департамента муниципальной безопасности

Почему такое случается

В Департаменте муниципальной безопасности отметили, что для некоторых предпринимателей приоритетом является максимальный заработок. Уже после этого, возможно, считаются безопасность и жизнь тех, кто воспользовался их услугами.

Поэтому нередко в аренду предоставляют некачественную экипировку и даже плавсредства. При том, делают это даже в видах услуг, которые достаточно опасны.

Похожее событие недавно

В Одесской области 12 августа обратились к спасателям несколько человек, которые не могли вернуться на сушу. Они это объяснили тем, что плавали на катамаране и он сломался. Отдыхающих унесло в море примерно на 1,5 километра, поэтому их оттуда забирал катер спасателей ГСЧС.