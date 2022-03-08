Из Пущи-Водицы эвакуировали пол тысячи человек из-за вероятного приближения боевых действий

Российские убийцы стремятся захватить столицу Украины. Они атакуют окрестности города и разрушают гражданскую инфраструктуру.

Из-за этого из Пущи-Водицы в Оболонском районе Киева за 2 дня эвакуировали 520 человек. Они могли бы пострадать из-за приближающихся активных боевых действий.

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"Эвакуированных людей разместили в детских садах Киева. Часть жителей Пущи-Водицы поселились у родственников в других районах Киева", – рассказали в КГГА.

В городе помогают пострадавшим

Всех людей, нуждающихся в медицинской помощи, доставили в больницы. В КГГА отметили, что делают все возможное, чтобы помочь жителям. В частности, был создан гуманитарный штаб, обеспечивающий лекарствами, едой и предметами первой необходимости.

Если вы хотите кому-то помочь, или сами нуждаетесь в помощи, то можно подать заявку. Сделать это можнот по ссылке.

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