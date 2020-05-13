Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Из Таиланда возвращаются 269 украинцев: о состоянии здоровья ничего неизвестно

- Читати новину українською
Украинцы возвращаются из Таиланда
Украинцы возвращаются из Таиланда / facebook.com/ukr.embassy.thailand

Из Бангкока в Киев вылетел спецрейс МАУ с 269 украинцами, в том числе на борту 9 младенцев и 5 иностранцев.

Посольство Украины в Таиланде в фейсбуке сообщило, что сначала рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" задержался по техническим причинам.

Обратите внимание Какие страны открыли границы: список

На фото видно, что большинство украинцев пользуются защитной маской и держат дистанцию.

таїланд евакуація
Украинцы возвращаются из Таиланда / Фото с фейсбук-страницы посольства Украины в Таиланде

В посольстве рассказали, что до сих пор остается значительное количество граждан Украины, желающих вернуться на Родину.

Дипломаты просят всех, кто желает эвакуироваться из Таиланда, до 14 часов 15 мая заполнить новую форму "Спецрейс Бангкок – Киев", чтобы знать ориентировочное количество пассажиров, которые готовы приобрести билеты на рейс.

Сейчас 17 867 граждан Украины в мире обратились к украинским консульствам и посольствам за помощью из-за ситуации с коронавирусом.

После введения карантина в Украине почти полностью прекратили авиасообщение, самолетом пользуются только те граждане, которых эвакуируют спецрейсами. Сейчас в Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе, которые можно пересечь только на авто.

кордон перетнути україна
Где можно пересечь границу в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Новости Киева авиация МАУ МИД Украины Коронавирус COVID-19 Эвакуация украинцев Таиланд
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Коронавирус не помеха: как украинским заробитчанам попасть на работу в ЕС
сегодня , 19:03 Коронавирус не помеха: как украинским заробитчанам попасть на работу в ЕС
Юлія Поскробок
Лукашенко против Путина, или Смертельные бои диктаторов
сегодня , 19:00 Лукашенко против Путина, или Смертельные бои диктаторов
Андрій Зубов
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
сегодня , 09:25 На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков