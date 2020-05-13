Из Таиланда возвращаются 269 украинцев: о состоянии здоровья ничего неизвестно

Из Бангкока в Киев вылетел спецрейс МАУ с 269 украинцами, в том числе на борту 9 младенцев и 5 иностранцев.

Посольство Украины в Таиланде в фейсбуке сообщило, что сначала рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" задержался по техническим причинам.

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На фото видно, что большинство украинцев пользуются защитной маской и держат дистанцию.



Украинцы возвращаются из Таиланда / Фото с фейсбук-страницы посольства Украины в Таиланде

В посольстве рассказали, что до сих пор остается значительное количество граждан Украины, желающих вернуться на Родину.

Дипломаты просят всех, кто желает эвакуироваться из Таиланда, до 14 часов 15 мая заполнить новую форму "Спецрейс Бангкок – Киев", чтобы знать ориентировочное количество пассажиров, которые готовы приобрести билеты на рейс.

Сейчас 17 867 граждан Украины в мире обратились к украинским консульствам и посольствам за помощью из-за ситуации с коронавирусом.

После введения карантина в Украине почти полностью прекратили авиасообщение, самолетом пользуются только те граждане, которых эвакуируют спецрейсами. Сейчас в Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе, которые можно пересечь только на авто.



Где можно пересечь границу в Украине / Инфографика 24 канала