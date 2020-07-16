В Одессе 16 июля возле затонувшего танкера Delfi снова обнаружена утечка неизвестного вещества. Чиновники из Государственной экологической инспекции уверяют, что это не нефтепродукты.

Что известно о новом разливе топлива из Delfi Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета сообщила, что около 7:30 утра матросы-спасатели заметили утечки нефтепродуктов из танкера. К теме Когда заберут махину: Зеленский устроил "разбор полетов" в Одессе из-за танкер Delfi – видео Спасатели сообщили о новом загрязнении воды Госэкоинспекции Одесской области и правоохранительным органам.

Вода вокруг танкера позеленела и покрылась пленкой неизвестного вещества / Фото "Думской" Что говорят местные чиновники В Администрации морских портов Украины говорят, что матросы-спасатели спутали пленку горючего на воде с остатками сорбента, который вчера разлили возле танкера. В Госэкоинспекции уверяют, что следов нового разлива нефтепродуктов не увидели.

Вода с пеной возле затонувшего танкера у Одессы / Фото Думской Обратите внимание! Вчера местные экологи подтвердили новые утечки горючего. Отметим, что это не первый разлив нефтепродуктов из танкера Delfi. Масштабный разлив заметили 21 июня. Тогда горючее продолжало сочиться из судна в течение нескольких дней. Кстати Авария танкера Delfi под Одессой: подсчитали сумму ущерба Что надо знать об аварии танкера Delfi возле Одессы 21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября во районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.

До 1 апреля 2020 года владелец танкера вправе самостоятельно забрать его с места аварии.

21 июня с танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды. 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.

Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что до 25 июля судно уберут.

Если судовладелец не успеет – Администрация морских портов Украины угрожает ему британским судом.

Одесская Госэкоинспекция подсчитала убытки от аварии нефтяного танкера Delfi. Предварительно, их размер составляет более 15 000 долларов (это почти полмиллиона гривен).