Из танкера Delfi в Одессе снова что-то вытекает: чиновники уверяют, что это не топливо – фото
В Одессе 16 июля возле затонувшего танкера Delfi снова обнаружена утечка неизвестного вещества. Чиновники из Государственной экологической инспекции уверяют, что это не нефтепродукты.
Что известно о новом разливе топлива из Delfi
Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета сообщила, что около 7:30 утра матросы-спасатели заметили утечки нефтепродуктов из танкера.
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Спасатели сообщили о новом загрязнении воды Госэкоинспекции Одесской области и правоохранительным органам.
Вода вокруг танкера позеленела и покрылась пленкой неизвестного вещества / Фото "Думской"
Что говорят местные чиновники
В Администрации морских портов Украины говорят, что матросы-спасатели спутали пленку горючего на воде с остатками сорбента, который вчера разлили возле танкера.
В Госэкоинспекции уверяют, что следов нового разлива нефтепродуктов не увидели.
Вода с пеной возле затонувшего танкера у Одессы / Фото Думской
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Что надо знать об аварии танкера Delfi возле Одессы
- 21 ноября 2019 года из-за шторма у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября во районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера вправе самостоятельно забрать его с места аварии.
- 21 июня с танкера произошла утечка топлива, что повлекло загрязнение воды. 26 июня местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов.
- Во время визита в Одессу Владимир Зеленский возмутился темпами ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Ему пообещали, что до 25 июля судно уберут.
- Если судовладелец не успеет – Администрация морских портов Украины угрожает ему британским судом.
- Одесская Госэкоинспекция подсчитала убытки от аварии нефтяного танкера Delfi. Предварительно, их размер составляет более 15 000 долларов (это почти полмиллиона гривен).