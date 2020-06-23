Из затонувшего вблизи одесского пляжа танкера "Делфи" продолжает вытекать топливо. Ранее сообщалось, что разлив жидкости удалось локализовать. Однако пятно продолжает разрастаться, и его уже зафиксировали на местном пляже "Отрада".

Как пишет издание "Думкая", чиновники отмечают, что никакой угрозы для залива нет.

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На фотографиях, опубликованных местным депутатом Александром Захаровым, заметно, как топливо растекается от местного пляжа "Отрада" в сторону "Ланжерона".



Размер пятна разлива продолжает увеличиваться / Фото "Думская"

Однако пресс-служба мэрии города сообщила, что согласно информации Государственной экологической инспекции в Одесской области не зафиксировано превышение допустимой концентрации нефтепродуктов.

В телеграм-канале PavlovskyNews опубликовали видео, на котором заметно, что люди продолжают купаться возле затонувшего танкера "Делфи". Кроме этого, немало посетителей пляжа приходят, чтобы сфотографироваться на фоне судна.

Посетители плавают возле танкера "Делфи", из которого вытекает топливо: видео PavlovskyNews

Что известно об аварии танкера "Делфи":