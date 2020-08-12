На Харьковщине пограничники обнаружили в своем ведомстве бывшего боевика. Он служил в составе незаконного формирования "Оплот" на оккупированной территории с сентября 2014 года по февраль 2015 года.

Мужчину привлекали к службе в нарядах на территории военного городка, где он получал деньги за выполнение своих обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС Украины.

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В Харьковском пограничном отряде разоблачили военнослужащего пограничной службы, который в прошлом принимал участие в незаконном вооруженном формировании. Его обнаружили сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности ГНС совместно с контрразведчиками УСБ Украины в Харьковской области.



Военнослужащему вручили уведомление о подозрении / Фото Госпогранслужбы

После прохождения испытательного срока мужчину назначили в состав батальона "Оплот" – террористической организации, которая действовала на территории Донецкой области. В январе 2015 года это подразделение передислоцировалось в зону боевых действий. Тогда он, опасаясь за собственную жизнь, уволился из незаконного формирования и переехал в Харьков.

Впоследствии, во время одной из волн мобилизации его направили для дальнейшего прохождения службы в пограничное ведомство,

– говорится в пресс-релизе ГПСУ.

Что ему грозит

Мужчину обвиняют по статье о создании террористической группы или организации, или руководстве ею. Военнослужащему вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, следственные действия продолжаются.