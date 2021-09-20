В частности, пропал свет и в мэрии города. Анонимные источники в горсовете сообщили, что из-за этого там перенесли проведение аппаратного совещания.

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Горожан предупреждали о меньшем отключении

В графике плановых отключений на 20 сентября была информация о том, что света не будет на нескольких десятках улиц. В основном в списке были топонимы центральной части города:

Дворянская;

Коблевская;

Садовая;

Нежинская;

Новосельского;

Пастера;

Преображенская;

Торговая

и другие.

Однако горожане начали сообщать, что география отключений значительно больше, чем была в списке. Потому впоследствии эту ситуацию прокомментировали в ответственном за электроснабжение предприятии ДТЭК.

Там сообщили, что утром произошла авария, однако не разглашают, какая именно. Поэтому примерно в 9:30 осуществили аварийное отключение электролинии "Порт 1,2,3". Из-за этого пропал свет на большинстве центральных улиц. В частности, Приморской, Катеринской, Думской площади и других.

Обратите внимание! Когда делают такое аварийное отключение, следует выключить из розетки все электроустройства. Это советуют делать, поскольку в момент восстановления напряжение может быть слишком высоким. Из-за этого техника может поломаться.

Другая авария на электросетях

В поселке городского типа Слобожанское под Днепром 20 августа произошел пожар на трансформаторной подстанции. Там загорелась часть конструкций трансформатора.

Туда сразу прибыли спасатели, которым пришлось тушить пламя на площади примерно 100 квадратных метров. Из-за этого инцидента значительная часть поселка была без электричества