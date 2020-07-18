Из-за грязной воды "забраковали" 5 пляжей в Одесской области: где именно
Вода в море в Одесской области не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Правда, речь идет не о всем регионе, а о двух пляжах в Одессе и трех – в Затоке.
Тревожное состояние некоторых пляжей в Одесской области: что известно
О неудовлетворительном качестве морской воды по состоянию на 17 июля сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончаров. Как отметил он во время брифинга, к такому выводу специалисты лабораторного центра Минздрава пришли, взяв соответствующие пробы, передает Укринформ.
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Итак, вода в море не соответствует санитарно-микробиологическим нормам возле:
- пляжей "Аркадия" и 16-й станции Большого Фонтана в Одессе;
- в рекреационной зоне поселка Затоки, в частности, у пляжей "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский".
Он добавил, что в целом исследовали на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды. Их взяли в зонах рекреации на пляжах Одесской области. Также исследовали морскую воду в контрольных точках на санитарно-химические показатели. Здесь все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.
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Что этому предшествовало
В начале июля Министерство здравоохранения рекомендовало закрыть некоторые пляжи в Украине. В частности, в Одессе, Киеве и Николаеве рекомендовали установить щиты о запрете купания. Причиной стали отклонения показателей качества воды.
В Одесской области проблемы с водой и зафиксировали на таких пляжах:
- "Аркадия";
- "Дельфин";
- 13 и 16 станции Большого Фонтана.
Кроме того, Одесский горсовет запретил купание на пляже "Дельфин". Здесь водолазы и другие специалисты устанавливают понтоны внутрь корпуса аварийного танкера Delfi для поднятия его с мели.