Вода в море в Одесской области не соответствует санитарно-микробиологическим нормам. Правда, речь идет не о всем регионе, а о двух пляжах в Одессе и трех – в Затоке.

Тревожное состояние некоторых пляжей в Одесской области: что известно

О неудовлетворительном качестве морской воды по состоянию на 17 июля сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончаров. Как отметил он во время брифинга, к такому выводу специалисты лабораторного центра Минздрава пришли, взяв соответствующие пробы, передает Укринформ.

Советуем ознакомиться Реально ли в Украине найти безлюдные пляжи и дешевое жилье: секреты туристки

Итак, вода в море не соответствует санитарно-микробиологическим нормам возле:

пляжей "Аркадия" и 16-й станции Большого Фонтана в Одессе;

в рекреационной зоне поселка Затоки, в частности, у пляжей "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский".

Он добавил, что в целом исследовали на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды. Их взяли в зонах рекреации на пляжах Одесской области. Также исследовали морскую воду в контрольных точках на санитарно-химические показатели. Здесь все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Обратите внимание Танкер Delfi продолжает кошмарить Одессу: экологи жалуются на загрязнение моря

Что этому предшествовало

В начале июля Министерство здравоохранения рекомендовало закрыть некоторые пляжи в Украине. В частности, в Одессе, Киеве и Николаеве рекомендовали установить щиты о запрете купания. Причиной стали отклонения показателей качества воды.

В Одесской области проблемы с водой и зафиксировали на таких пляжах:

"Аркадия";

"Дельфин";

13 и 16 станции Большого Фонтана.

Кроме того, Одесский горсовет запретил купание на пляже "Дельфин". Здесь водолазы и другие специалисты устанавливают понтоны внутрь корпуса аварийного танкера Delfi для поднятия его с мели.