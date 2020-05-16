Из-за карантина бабушка отправилась из Полтавы в Киев пешком
67-летняя женщина шла по обочине автодороги Киев — Харьков — Довжанский. Ей срочно нужно было попасть в столицу из Полтавы, а это было практически невозможно из-за запрета пассажирских перевозок.
Бабушку обнаружили на обочине ночью
Растерянную пожилую женщину на остановке общественного транспорта "Журавка" заметил неравнодушный прохожий. Он вызвал полицию, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в фейсбуке.
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Бориспольские полицейские разыскали женщину уже за полночь. Она выглядела расстроенной и рассказала, что вынуждена была срочно отправиться в Киев из Полтавы. Эта задача стала практически нереальной, ведь междугородный транспорт не ходит из-за карантина.
Во время общения женщина чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась,
– говорится в сообщении Нацполиции.
Патрульные попросили одного из водителей подвезти пожилую путешественницу в Киев.
Когда восстановят пассажирские перевозки
Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Его собираются вводить постепенно – всего в нем предусмотрены 3 этапа. Конкретные даты каждого этапа будут согласовывать с Минздравом.
- Первый этап: запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района), 50% пригородных поездов. Также планируется запуск внутреннего авиасообщения.
- Второй этап: запуск межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси. Планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.
- Третий этап: предполагает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов. А также запуск международного авиасообщения в страны, открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.