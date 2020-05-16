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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Из-за карантина бабушка отправилась из Полтавы в Киев пешком

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Женщина добиралась из Полтавы в Киев: ей помогла полиция
Патрульные получили вызов ночью / ВЦРТІ

67-летняя женщина шла по обочине автодороги Киев — Харьков — Довжанский. Ей срочно нужно было попасть в столицу из Полтавы, а это было практически невозможно из-за запрета пассажирских перевозок.

Бабушку обнаружили на обочине ночью

Растерянную пожилую женщину на остановке общественного транспорта "Журавка" заметил неравнодушный прохожий. Он вызвал полицию, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в фейсбуке.

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Бориспольские полицейские разыскали женщину уже за полночь. Она выглядела расстроенной и рассказала, что вынуждена была срочно отправиться в Киев из Полтавы. Эта задача стала практически нереальной, ведь междугородный транспорт не ходит из-за карантина.

Во время общения женщина чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась,
– говорится в сообщении Нацполиции.

Патрульные попросили одного из водителей подвезти пожилую путешественницу в Киев.

Когда восстановят пассажирские перевозки

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Его собираются вводить постепенно – всего в нем предусмотрены 3 этапа. Конкретные даты каждого этапа будут согласовывать с Минздравом.

  • Первый этап: запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района), 50% пригородных поездов. Также планируется запуск внутреннего авиасообщения.
  • Второй этап: запуск межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси. Планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.
  • Третий этап: предполагает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов. А также запуск международного авиасообщения в страны, открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Карантин в Украине 2020 Транспорт Полиция Новости Полтавы Новости Киева Новости Украины
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