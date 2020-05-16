Из-за карантина бабушка отправилась из Полтавы в Киев пешком

67-летняя женщина шла по обочине автодороги Киев — Харьков — Довжанский. Ей срочно нужно было попасть в столицу из Полтавы, а это было практически невозможно из-за запрета пассажирских перевозок.

Бабушку обнаружили на обочине ночью

Растерянную пожилую женщину на остановке общественного транспорта "Журавка" заметил неравнодушный прохожий. Он вызвал полицию, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в фейсбуке.

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Бориспольские полицейские разыскали женщину уже за полночь. Она выглядела расстроенной и рассказала, что вынуждена была срочно отправиться в Киев из Полтавы. Эта задача стала практически нереальной, ведь междугородный транспорт не ходит из-за карантина.

Во время общения женщина чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась,

– говорится в сообщении Нацполиции.

Патрульные попросили одного из водителей подвезти пожилую путешественницу в Киев.

Когда восстановят пассажирские перевозки

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Его собираются вводить постепенно – всего в нем предусмотрены 3 этапа. Конкретные даты каждого этапа будут согласовывать с Минздравом.