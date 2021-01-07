Из-за коал может вымереть почти весь эвкалипт: ученые придумали метод, как это остановить
По прогнозам ученых, в будущем коалы могут повлечь массовое вымирание эвкалипта. Так как листьями именно этого дерева и питаются милые зверюшки. Чтобы этого не произошло, ученые предлагают использовать контрацепцию животных.
Именно с помощью контрацепции человек может контролировать популяцию коал и предотвратить вымирание деревьев эвкалипта. К такому выводу пришла группа австралийских ученых.
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Кроме того, ученые отметили, что это поможет уберечь от вымирания и самих коал, которым в случае исчезновения эвкалипта не будет что кушать.
Контроль популяции коал
Практику контроля популяции животных с помощью контрацепции применяют к различным животным – от мышей до слонов. Контроль над рождаемостью у животных осуществляют путем:
- гормональной терапии,
- стерилизации.
Впрочем, этот метод не всегда может быть действенным. К примеру, если популяция у животных большая или быстро восстанавливается, то такой контроль просто не успеет выполнить свою функцию, и растительность исчезнет быстрее, чем сократится количество животных.
Идеальный сценарий развития событий
Ученые заявили, что важным является показатель количества особей, которых нужно стерилизовать для контроля за численностью популяции: он должен превышать 60%. По расчетам ученых, оптимальная плотность расселения коал в эвкалиптовом лесу составляет меньше одного животного на гектар. Именно тогда деревья успевают восстанавливаться, и их вымиранию ничто не угрожает.
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