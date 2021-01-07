По прогнозам ученых, в будущем коалы могут повлечь массовое вымирание эвкалипта. Так как листьями именно этого дерева и питаются милые зверюшки. Чтобы этого не произошло, ученые предлагают использовать контрацепцию животных.

Именно с помощью контрацепции человек может контролировать популяцию коал и предотвратить вымирание деревьев эвкалипта. К такому выводу пришла группа австралийских ученых.

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Кроме того, ученые отметили, что это поможет уберечь от вымирания и самих коал, которым в случае исчезновения эвкалипта не будет что кушать.

Контроль популяции коал

Практику контроля популяции животных с помощью контрацепции применяют к различным животным – от мышей до слонов. Контроль над рождаемостью у животных осуществляют путем:

гормональной терапии,

стерилизации.

Впрочем, этот метод не всегда может быть действенным. К примеру, если популяция у животных большая или быстро восстанавливается, то такой контроль просто не успеет выполнить свою функцию, и растительность исчезнет быстрее, чем сократится количество животных.

Идеальный сценарий развития событий

Ученые заявили, что важным является показатель количества особей, которых нужно стерилизовать для контроля за численностью популяции: он должен превышать 60%. По расчетам ученых, оптимальная плотность расселения коал в эвкалиптовом лесу составляет меньше одного животного на гектар. Именно тогда деревья успевают восстанавливаться, и их вымиранию ничто не угрожает.

Обратите внимание! В 2020 году в некоторых регионах Австралии почти исчезли коалы. Это произошло в результате разрушительных лесных пожаров. По предварительным подсчетам экологов, из-за бурных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере свыше миллиарда животных.