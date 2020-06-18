Руководитель Львовского военного госпиталя Иван Гайда скончался 18 июня. Причиной смерти военного медика стали осложнения, вызванные коронавирусной болезнью.

Про смерть полковника медичної служби Івана Гайди повідомило командування медичних сил ЗСУ.

Іван Гайда – фаховий лікар, мудрий і порядний офіцер. Щиро поділяємо горе та висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять,

– наголосили у командуванні медичних сил.

Про те, що причиною смерті медика стали саме ускладнення від коронавірусу, розповів мер Львова Андрій Садовий.

"Відданий лікар, який врятував немало життів наших військових. Співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять", – повідомив Андрій Садовий.