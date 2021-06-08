Традиционный летний "заплыв" в Харькове: из-за дождей улицы, дороги и подъезды снова затопило

Харьков затопили сильные ливни, местами прошел град. Местные жители в соцсетях активно благодарят мэра Терехова, который игнорирует их обращения относительно дренажей.

Часть дорог превратилась в реки. Авто рассекают по ним, как крейсера.

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Где затопило больше всего

Местные жители сообщают о серьезных подтоплениях в районе Южной железной дороги, на Холодной горе, улицах Клочковская и Яроша.

Харьковский "автозаплыв": видео

Автомобилисты жалуются на неисправные дренажные системы.

Дороги без дренажей стали реками: видео

А в районе Павлова поля и Холодной горы кроме жидких осадков, выпал еще и град. Пользователи пишут, что у ближайших автомастерских будет много работы по вытяжке крыш, потому что тонкий металл подвергается серьезным деформациям.

Мощный град в Харькове: видео

Непогода и ее последствия в Харькове: видео

Но в доме возле парка Горького заплыв приходится устраивать даже в подъезде.

Затопленный подъезд: видео