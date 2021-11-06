Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. Из-за тумана самолеты авиакомпании Ryanair – из Берлина и Милана – сначала приземлились на запасном аэродроме в Бухаресте.

Обратите внимание Украинским авиакомпаниям могут запретить летать в Европу: в чем причина

Пассажиры вынуждены возвращаться на автобусах

Через несколько часов, когда погода улучшилась, воздушные суда таки вылетели в Украину, но без пассажиров. Наконец, пилоты успешно приземлили их в Одессе. Украинцам, которые летели этими рейсами, пришлось добираться обратно в Украину автобусами. 6 ноября около 13:00 они прошли оформление в пропускном пункте Орловка Одесской области.

Украинцев оставили в Румынии: смотрите видео

Расстояние между Бухарестом и Одессой: смотрите на карте

Сильный туман в Одессе: что известно