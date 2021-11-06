Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. Из-за тумана самолеты авиакомпании Ryanair – из Берлина и Милана – сначала приземлились на запасном аэродроме в Бухаресте.
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Пассажиры вынуждены возвращаться на автобусах
Через несколько часов, когда погода улучшилась, воздушные суда таки вылетели в Украину, но без пассажиров. Наконец, пилоты успешно приземлили их в Одессе. Украинцам, которые летели этими рейсами, пришлось добираться обратно в Украину автобусами. 6 ноября около 13:00 они прошли оформление в пропускном пункте Орловка Одесской области.
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Расстояние между Бухарестом и Одессой: смотрите на карте
Сильный туман в Одессе: что известно
- Вечером 5 ноября густой туман накрыл Одессу, в частности – городской аэропорт. Из-за этого пришлось задержать и даже отменить ряд рейсов.
- Один за другим самолеты отправляли на запасные аэродромы. По информации СМИ, видимость в зоне посадки на аэродроме не превысила и 400 метров, а вертикальная – достигала всего 30 метров.