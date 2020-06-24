На Западе Украины уже несколько дней бушует непогода. Из-за этого пострадали многие, а с ними и местная инфраструктура. Ливни уничтожили часть автомобильных дорог, поэтому некоторыми из них сейчас невозможно проехать.

Информацию о том, какие дороги пострадали от непогоды, собрал 24 канал.

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Закарпатская область

Здесь прежде всего трудности возникли на автотрассе Н-09, соединяющей Мукачево, Ивано-Франковск и Львов. Участок этой дороги в Закарпатской области был подтоплен рекой Тиса. Поэтому на некоторых участках возникли ограничения движения.

Сейчас движение по этой дороге уже выполняется, но, например, на части дороги между селами Квасы и Ясиня только по одной полосе. Поэтому возможны задержки в движении. Все из-за разрушения дорожного покрытия, вызванные непогодой.

Место, где возможны задержки в движении: карта

Ивано-Франковская область

Здесь проблемы с дорогой чуть ли не самые большие Так, например, рядом с Галичем из берегов вышла река Днестр, из-за чего затоплен мост.

Поэтому пока есть проблемы с движением на той же автотрассе Н-09 на участке Ивано-Франковск – Львов. Зато объезжать следует через Калуш дорогой Н10 и далее на Е471.

Галич, где затопило мост: карта

Также на Франковщине трассу Н-09 было перекрыто и в сторону Мукачево. В Микуличине из-за оползней выбросили на узкий горный участок тонны камней. Дорогу сейчас расчистили, но потому, что дожди продолжаются до сих пор, от поездок советуют воздерживаться.

Село Микуличин на Прикарпатье: карта

Еще один сдвиг горных пород произошел неподалеку Буковецкого перевала на трассе Р-24 между деревней Татаров и Каменец-Подольским. Движение по настоящее время разблокировали.

Черновицкая область

Из-за обильных дождей из берегов вышла река Прут. Она подтопила автодорогу Т26-01, которая соединяет Черновцы и КПП "Русская" на границе с Румынией. Дорогу перекрыли.

Осуществить объезд можно по 3 маршрутам:

Черновцы – Мамаевцы;

Мамаевцы – Дубовцы;

Дубовцы – Глинница.

Перекрыта автодорога на Буковине: карта

Перекрытие движения на Западе страны по состоянию на 12 часов 24 мая / скриншот