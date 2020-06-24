Из-за непогоды на Западе перекрыта часть дорог: куда лучше не ехать – карта
На Западе Украины уже несколько дней бушует непогода. Из-за этого пострадали многие, а с ними и местная инфраструктура. Ливни уничтожили часть автомобильных дорог, поэтому некоторыми из них сейчас невозможно проехать.
Информацию о том, какие дороги пострадали от непогоды, собрал 24 канал.
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Закарпатская область
Здесь прежде всего трудности возникли на автотрассе Н-09, соединяющей Мукачево, Ивано-Франковск и Львов. Участок этой дороги в Закарпатской области был подтоплен рекой Тиса. Поэтому на некоторых участках возникли ограничения движения.
Сейчас движение по этой дороге уже выполняется, но, например, на части дороги между селами Квасы и Ясиня только по одной полосе. Поэтому возможны задержки в движении. Все из-за разрушения дорожного покрытия, вызванные непогодой.
Место, где возможны задержки в движении: карта
Ивано-Франковская область
Здесь проблемы с дорогой чуть ли не самые большие Так, например, рядом с Галичем из берегов вышла река Днестр, из-за чего затоплен мост.
Поэтому пока есть проблемы с движением на той же автотрассе Н-09 на участке Ивано-Франковск – Львов. Зато объезжать следует через Калуш дорогой Н10 и далее на Е471.
Галич, где затопило мост: карта
Также на Франковщине трассу Н-09 было перекрыто и в сторону Мукачево. В Микуличине из-за оползней выбросили на узкий горный участок тонны камней. Дорогу сейчас расчистили, но потому, что дожди продолжаются до сих пор, от поездок советуют воздерживаться.
Село Микуличин на Прикарпатье: карта
Еще один сдвиг горных пород произошел неподалеку Буковецкого перевала на трассе Р-24 между деревней Татаров и Каменец-Подольским. Движение по настоящее время разблокировали.
Черновицкая область
Из-за обильных дождей из берегов вышла река Прут. Она подтопила автодорогу Т26-01, которая соединяет Черновцы и КПП "Русская" на границе с Румынией. Дорогу перекрыли.
Осуществить объезд можно по 3 маршрутам:
- Черновцы – Мамаевцы;
- Мамаевцы – Дубовцы;
- Дубовцы – Глинница.
Перекрыта автодорога на Буковине: карта
Перекрытие движения на Западе страны по состоянию на 12 часов 24 мая / скриншот